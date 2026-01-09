Sciences humaines & sociales et numérique : terrains d’innovation et de recherche partagés Pôle Numérique Rennes Villejean PNRV Rennes
Sciences humaines & sociales et numérique : terrains d’innovation et de recherche partagés Pôle Numérique Rennes Villejean PNRV Rennes jeudi 5 février 2026.
Sciences humaines & sociales et numérique : terrains d’innovation et de recherche partagés Pôle Numérique Rennes Villejean PNRV Rennes Jeudi 5 février, 09h00 Ille-et-Vilaine
Rencontres, échanges et découverte des atouts des sciences humaines et sociales alliées au domaine du numérique
Les **membres fondateurs du Campus Innovation de l’Université de Rennes**, vous invitent à **découvrir les atouts des Sciences humaines et sociales** dans les **domaines liés au numérique.**
À l’ère où les outils numériques façonnent les environnements de recherche et d’apprentissage, le développement de logiciels et de plateformes technologiques ouvre de nouvelles perspectives : analyses à grande échelle, interdisciplinarité renforcée, valorisation des savoirs au-delà du champ académique. Ces rencontres ont vocation à questionner la place spécifique des sciences humaines et sociales au sein de ces démarches, à travers la présentation de projets portés à l’Université Rennes 2 et le partage d’expériences conciliant innovation numérique, expertise scientifique et impact sociétal.
**PROGRAMME**
**9h – Accueil**
**Ouverture de la matinée**
Jérôme Eneau, Vice-président Recherche et Valorisation de l’Université Rennes 2, suivi de David Alis, Président de l’Université de Rennes, chef de file du Campus Innovation de l’Université de Rennes.
**Présentation :**
– **du logiciel A4LL** (apprentissage de l’anglais)
par **Thomas Gaillat**, maître de conférence en linguistique et enseignant d’anglais de spécialité
– **de la plateforme D2T** (géographie : captation d’images par drone)
par **Thomas Houet**, directeur de recherche CNRS et responsable plateforme D2T
– **du logiciel ARVEST** (numérique et études théâtrales)
par **Jacob Hart**, chercheur postdoctoral dans le cadre du projet « From stage to data »
**Table ronde « Regards croisés : enjeux et expériences de l’innovation numérique en Sciences humaines et sociales »**
Animée par Juliette Halimi, Chargée de la valorisation de la recherche à la Direction Recherche et Valorisation de l’Université Rennes 2.
**11h – Brunch-rencontre avec des acteurs clés de l’innovation :**
**- Campus Innovation de l’Université de Rennes**
**- Direction de la Recherche et de Valorisation de l’Université Rennes 2**
**- SATT Ouest Valorisation**
**- Pépite Bretagne**
**- Inria Startup Studio**
**- Le Poool x La French Tech Rennes Saint-Malo**
**- Emergys Bretagne**
**- ARDoISE, atelier rennais de la donnée**
**Contact :** [campusinnovation@univ-rennes.fr](mailto:campusinnovation@univ-rennes.fr)
**Site web :** [campus-innovation.univ-rennes.fr](https://campus-innovation.univ-rennes.fr/)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-05T09:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-05T11:30:00.000+01:00
1
https://www.eventbrite.fr/e/billets-shs-et-numerique-terrains-dinnovation-et-de-recherche-partages-1980069218334?aff=oddtdtcreator
Pôle Numérique Rennes Villejean PNRV Campus de Villejean, Av. du Professeur Léon Bernard, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine