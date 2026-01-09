Sciences humaines & sociales et numérique : terrains d’innovation et de recherche partagés Pôle Numérique Rennes Villejean PNRV Rennes Jeudi 5 février, 09h00 Ille-et-Vilaine

Rencontres, échanges et découverte des atouts des sciences humaines et sociales alliées au domaine du numérique

Les **membres fondateurs du Campus Innovation de l’Université de Rennes**, vous invitent à **découvrir les atouts des Sciences humaines et sociales** dans les **domaines liés au numérique.**

À l’ère où les outils numériques façonnent les environnements de recherche et d’apprentissage, le développement de logiciels et de plateformes technologiques ouvre de nouvelles perspectives : analyses à grande échelle, interdisciplinarité renforcée, valorisation des savoirs au-delà du champ académique. Ces rencontres ont vocation à questionner la place spécifique des sciences humaines et sociales au sein de ces démarches, à travers la présentation de projets portés à l’Université Rennes 2 et le partage d’expériences conciliant innovation numérique, expertise scientifique et impact sociétal.

**PROGRAMME**

**9h – Accueil**

**Ouverture de la matinée**

Jérôme Eneau, Vice-président Recherche et Valorisation de l’Université Rennes 2, suivi de David Alis, Président de l’Université de Rennes, chef de file du Campus Innovation de l’Université de Rennes.

**Présentation :**

– **du logiciel A4LL** (apprentissage de l’anglais)

par **Thomas Gaillat**, maître de conférence en linguistique et enseignant d’anglais de spécialité

– **de la plateforme D2T** (géographie : captation d’images par drone)

par **Thomas Houet**, directeur de recherche CNRS et responsable plateforme D2T

– **du logiciel ARVEST** (numérique et études théâtrales)

par **Jacob Hart**, chercheur postdoctoral dans le cadre du projet « From stage to data »

**Table ronde « Regards croisés : enjeux et expériences de l’innovation numérique en Sciences humaines et sociales »**

Animée par Juliette Halimi, Chargée de la valorisation de la recherche à la Direction Recherche et Valorisation de l’Université Rennes 2.

**11h – Brunch-rencontre avec des acteurs clés de l’innovation :**

**- Campus Innovation de l’Université de Rennes**

**- Direction de la Recherche et de Valorisation de l’Université Rennes 2**

**- SATT Ouest Valorisation**

**- Pépite Bretagne**

**- Inria Startup Studio**

**- Le Poool x La French Tech Rennes Saint-Malo**

**- Emergys Bretagne**

**- ARDoISE, atelier rennais de la donnée**

**Contact :** [campusinnovation@univ-rennes.fr](mailto:campusinnovation@univ-rennes.fr)

**Site web :** [campus-innovation.univ-rennes.fr](https://campus-innovation.univ-rennes.fr/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-05T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-05T11:30:00.000+01:00

https://www.eventbrite.fr/e/billets-shs-et-numerique-terrains-dinnovation-et-de-recherche-partages-1980069218334?aff=oddtdtcreator

Pôle Numérique Rennes Villejean PNRV Campus de Villejean, Av. du Professeur Léon Bernard, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



