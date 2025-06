Sciences Noctambules – Chapelle de Bongarant Sautron 28 juin 2025 19:00

Gratuit : oui Accès libre et gratuit Tout public

Samedi 28 juin 2025 de 19h à minuitSoirée d’observation du ciel et de la faune nocturneVenez déambuler sur le site de la Chapelle de Bongarant à Sautron.Sous la voûte étoilée, les animateurs du planétarium, Sautron Astronomie et la Société d’Astronomie de Nantes vous feront découvrir le ciel à l’aide de lunettes et de télescopes. Dès 19h, venez observer notre étoile le Soleil, ses tâches et ses éruptions. Vous pourrez ensuite observer sur la Lune en croissant, les ombres des cratères et les chaînes montagneuses qui s’étirent à sa surface. A partir de 22h30, venez apprendre à reconnaitre les constellations du ciel de printemps : Hercule, le Bouvier… N’oubliez pas vos jumelles !Le crépuscule et la nuit sont des moments propices à l’activité de certains animaux (insectes, chauves-souris…). Dès 21h, partez à leur découverte avec le Muséum d’histoire naturelle. Accompagné de naturalistes et équipé d’instruments d’observation et de collecte, tout un chacun tentera d’observer cette faune nocturne dans ses activités quotidiennes et de l’identifier ! Si vous en avez une, vous pouvez apporter une lampe en lumière rouge pour vous guider lors des animations extérieures.L’association BONG’ASSO tiendra un stand convivial (uniquement boisson) devant le parvis de la chapelle de Bongarant de 19h à 22h30.En cas de mauvaise météo : En cas d’intempéries et si annulation : le site de la ville de Sautron, les réseaux sociaux ainsi que les panneaux électroniques relaieront l’annonce d’annulation Informations pratiques Lieu : Chapelle de Bongarant – Rue de la Chapelle Bongarant 44880 SautronHoraires : 19h-minuitAccès libre et gratuit

Chapelle de Bongarant Sautron 44880