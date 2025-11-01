Sciences Participatives Observatoire des Saisons Contribuez à la recherche sur le changement climatique ! Maison du Parc Perche en Nocé

Sciences Participatives Observatoire des Saisons Contribuez à la recherche sur le changement climatique !

Contribuez à la recherche sur le changement climatique !

En observant une sélection d’arbres au rythme des saisons, vous apporterez des informations précieuses pour la recherche scientifique.

Ce programme de sciences participatives est piloté par l’Observatoire des saisons. Pas besoin d’être un spécialiste des arbres pour participer.

Atelier(s) organisés avec Evelyne Moinet, en 4 séances réparties sur l’année.

On peut suivre tout ou partie, chaque séance est autonome.

Au cours des différents rendez-vous, vous serez guidé pas à pas pour le suivi d’une dizaine d’arbres sur place à la Maison du Parc.

Cette démarche vous permettra ensuite, si vous le souhaitez, d’observer les arbres de votre jardin et de compléter aisément le protocole de suivi sur le site internet de l’Observatoire des Saisons. .

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

