Scientific Game Jam Hackathon Le Féru des Sciences Jarville-la-Malgrange

Scientific Game Jam Hackathon

Le Féru des Sciences 1 avenue général de Gaulle Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-30 09:00:00

fin : 2026-02-01 17:00:00

Date(s) :

2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01

La Scientific Game Jam est un marathon de 48 heures, en continu, durant lequel les participant·es créent un prototype de jeu vidéo sur une thématique scientifique donnée. Organisées à Nancy depuis 2023, elle prendra place cette année au Féru des Sciences.

Ce hackathon festif, ludique, créatif est ouvert à tous·tes et propose des projets communs entre développeurs.ses, game designeuses.eurs, graphistes ou scientifiques.

Pré-inscription obligatoire en ligne.Adultes

0 .

English :

The Scientific Game Jam is a 48-hour continuous marathon during which participants create a video game prototype on a given scientific theme. Organized in Nancy since 2023, this year it will take place at the Féru des Sciences.

This festive, fun and creative hackathon is open to all, and features joint projects between developers, game designers, graphic artists and scientists.

Online pre-registration required.

