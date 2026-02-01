Scientifiques de l’estran Rue de Tariec Saint-Pabu

Scientifiques de l’estran

Rue de Tariec Korn ar Gazel Saint-Pabu Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-17 16:00:00

Date(s) :

2026-02-17

En haut de la plage, vous voyez souvent des bandes d’algues échouées qui forment la laisse de mer. Mettez-vous dans la peau d’enquêteurs en partageant vos observations aux scientifiques qui étudient la biodiversité marine à travers le protocole de sciences participatives ALAMER Plages Vivantes.

Ces algues ne sont pas seulement des déchets marins, mais elles jouent un rôle crucial dans l’écosystème côtier. En observant de près ces bandes d’algues, vous pourriez contribuer à la recherche scientifique sur la santé de nos océans. Gratuit

Dès 7 ans

Sur réservation, durée 2h. .

Rue de Tariec Korn ar Gazel Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 89 75 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Scientifiques de l’estran

L’événement Scientifiques de l’estran Saint-Pabu a été mis à jour le 2026-02-13 par OT PAYS DES ABERS