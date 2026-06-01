« Scientifiques en herbe », après-midi d’expériences scientifiques pour les enfants et visite guidée de l’arboretum, Arboreto « Giancarlo Cipressi », Manoppello

« Scientifiques en herbe », après-midi d’expériences scientifiques pour les enfants et visite guidée de l’arboretum Samedi 6 juin, 16h00 Arboreto « Giancarlo Cipressi » Pescara

Frais de participation, 10 euros par enfant (réduction pour les frères et sœurs). Réservation obligatoire, places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

DES SCIENTIFIQUES DANS L’HERBE – samedi 6 juin 2026, de 16 à 19

Un après-midi consacré à de petites expériences scientifiques pour les enfants de 6 à 11 ans. Avec le guide des professeurs S.T.E.A.M. Antonella Di Giammarino, Mariano D’Amico et Antonella Ranieri Nous découvrirons les secrets cachés dans les plantes et les matériaux naturels : pourquoi la rose de Jéricho et la plume, au contact de l’eau, réagissent-elles de manière opposée ? Comment fonctionne la capillarité ? Qu’est-ce que la technique de la cyanophonie ? Et quelles formes géométriques se cachent dans les feuilles, les fleurs et les graines? Il y aura des démonstrations de l’utilisation intelligente de l’intelligence artificielle, de l’imprimante 3D et de l’expérience de la réalité augmentée.

En attendant, parents et accompagnateurs pourront participer à une visite guidée de l’arboretum et du mandorlet attenant, pour ensuite retrouver les enfants et découvrir ensemble les résultats des expériences.

Arboreto « Giancarlo Cipressi » Manoppello Manoppello Pescara Abruzzo 340 8070450 L’arboretum « Giancarlo Cipressi » est situé à Santa Maria Arabona, une fraction de la commune de Manoppello (Pescara). Né dans une ancienne carrière de breccia, grande d’un hectare, il est une collection d’une centaine d’arbres et d’arbustes d’espèces toutes différentes, chacun marqué par une carte portant le nom commun et scientifique : du ginkgo biloba au tilleul, de la charpente au chêne-liège, de l’olivier au liquidambar… Il y a aussi le caco de Nagasaki : symbole de paix, c’est un jeune spécimen descendant d’un arbre de perche survivant à la bombe atomique qui détruisit la ville japonaise de Nagasaki pendant la Seconde Guerre mondiale. L’arboretum abrite également une collection de jeunes chênes, dont des espèces et variétés rares comme Quercus alnifolia, Q. hispanica, Q. rotundifolia, Q. frainetto ‘Trumph’, Q. ilex ‘Saint Andrew’, Q. ‘Crimson Spire’ Q. ‘Encina Dulce’ et Q. ‘Regal Prince’. Réalisé à des fins pédagogiques, pour rapprocher surtout les enfants de la connaissance des arbres et de leur importance pour notre vie, c’est un lieu qui accueille des groupes scolaires en sortie pédagogique, des spectacles de théâtre-nature et des rencontres sur le thème du jardin, du paysage, de l’agriculture et de la protection de la biodiversité. Possibilité de garer la voiture à l’extérieur de l’arboretum, le long de la rue des amandiers

DES SCIENTIFIQUES DANS L’HERBE

© Cinzia Toto