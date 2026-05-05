Scolaires-découverte-patrimoine, Ecole Jean de La Fontaine, Dampierre-en-Bray

Scolaires-découverte-patrimoine Vendredi 26 juin, 09h00 Ecole Jean de La Fontaine Seine-Maritime

scolaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T09:00:00+02:00 – 2026-06-26T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T09:00:00+02:00 – 2026-06-26T15:00:00+02:00

L’architecte du CAUE donnera des clés pour une première approche du patrimoine à des scolaires (CM1, CM2, CE1, CE2) au cours d’une déambulation autour de l’église à proximité de l’école. L’ABD prendra le relai pour un jeu de piste à l’intérieur du bâtiment cultuel avec un jeu de piste par groupe de 5 enfnats. Travail d’observation suivi d’une restitution en classe avec les enseignantes et des parents.

Ecole Jean de La Fontaine place de la mairie-Dampierre-en-Bray- 76220 Dampierre-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « abd10@wanadoo.fr »}]

Au sein du village, les scolaires découvrent le patrimoine de proximité choeur-nef-chaire-orgue-statues-vitraux

Evelyne Detournay