Scolarité solidaire, Pépinière municipale jeunesse l’Etincelle, Nantes

Scolarité solidaire Mercredi 18 février, 16h30 Pépinière municipale jeunesse l’Etincelle Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T16:30:00+01:00 – 2026-02-18T18:30:00+01:00

Fin : 2026-02-18T16:30:00+01:00 – 2026-02-18T18:30:00+01:00

1e RENCONTRE SCOLARITÉ SOLIDAIRE :

UN RÉSEAU D’ENTRAIDE ENTRE JEUNES DE 16 A 30 ANS

18 FEVRIER 2026 16H30-18H30

C’est permettre aux jeunes de se rencontrer 1 fois/ mois pour s’entraider, se soutenir et créer du lien.

Seule condition: avoir entre 16 et 30 ans.

➡️ Le principe ?

Recevoir de l’aide et/ou offrir son aide (soutien scolarité et études supérieures; améliorer son français à l’oral et à l’écrit)

Créer du lien et participer à des activités et sorties…

Découvrir la ville et les bons plans jeunes…

➡️ Comment ?

Scanner le QR code sur l’affiche pour s’inscrire

Participer aux soirées 1 fois/ mois à l’Etincelle

Se mettre en lien avec d’autres jeunes pour recevoir l’aide dont vous avez besoin

RDV le mercredi 18 février à 16H30 à l’Etincelle, 11 Boulevard Emile Romanet, 44100 Nantes (arrêt tram Croix Bonneau)

Besoin de plus d’infos ? N’hésitez pas à nous appeler au 07.64.89.02.75

Avec l’Etincelle et les Kapseurs, kapseuses de Bellevue

Pépinière municipale jeunesse l’Etincelle 11 Boulevard Emile Romanet, 44100 Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07.64.89.02.75 »}]

Rejoignez le réseau d’entraide pour les jeunes de 16 à 30 ans ! Se rencontrer une fois par mois à l’Étincelle, partager et s’entraider (soutien scolaire, améliorer son français, faire des sorties…) scolarité soutien