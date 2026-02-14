Scolarité solidaire, Pépinière municipale jeunesse l’Etincelle, Nantes

Scolarité solidaire Pépinière municipale jeunesse l'Etincelle Nantes

Scolarité solidaire, Pépinière municipale jeunesse l’Etincelle, Nantes mercredi 18 février 2026.

Scolarité solidaire Mercredi 18 février, 16h30 Pépinière municipale jeunesse l’Etincelle Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-18T16:30:00+01:00 – 2026-02-18T18:30:00+01:00
Fin : 2026-02-18T16:30:00+01:00 – 2026-02-18T18:30:00+01:00

1e RENCONTRE SCOLARITÉ SOLIDAIRE :

UN RÉSEAU D’ENTRAIDE ENTRE JEUNES DE 16 A 30 ANS

18 FEVRIER 2026 16H30-18H30

C’est permettre aux jeunes de se rencontrer 1 fois/ mois pour s’entraider, se soutenir et créer du lien.

Seule condition: avoir entre 16 et 30 ans.

➡️ Le principe ?

  • Recevoir de l’aide et/ou offrir son aide (soutien scolarité et études supérieures; améliorer son français à l’oral et à l’écrit)

  • Créer du lien et participer à des activités et sorties…

  • Découvrir la ville et les bons plans jeunes…

➡️ Comment ?

  • Scanner le QR code sur l’affiche pour s’inscrire

  • Participer aux soirées 1 fois/ mois à l’Etincelle

  • Se mettre en lien avec d’autres jeunes pour recevoir l’aide dont vous avez besoin

RDV le mercredi 18 février à 16H30 à l’Etincelle, 11 Boulevard Emile Romanet, 44100 Nantes (arrêt tram Croix Bonneau)
Besoin de plus d’infos ? N’hésitez pas à nous appeler au 07.64.89.02.75

Avec l’Etincelle et les Kapseurs, kapseuses de Bellevue

Pépinière municipale jeunesse l’Etincelle 11 Boulevard Emile Romanet, 44100 Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07.64.89.02.75 »}]
Rejoignez le réseau d’entraide pour les jeunes de 16 à 30 ans ! Se rencontrer une fois par mois à l’Étincelle, partager et s’entraider (soutien scolaire, améliorer son français, faire des sorties…) scolarité soutien