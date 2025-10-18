Scooby-Doo enquête au Château de Javarzay Javarzay Chef-Boutonne
Scooby-Doo enquête au Château de Javarzay
Javarzay 9 avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : – – 6 EUR
Début : 2025-10-18
fin : 2025-11-02
2025-10-18
Encore un mystère à résoudre au château !
Un fantôme hante les lieux et pour l’empêcher de nuire aux visiteurs, Scooby Doo, Sammy son fidèle ami, Fred, Vera et Daphné vont se joindre à l’équipe du château pour le débusquer et libérer les lieux.
Mais nous avons besoin de renfort, venez nous rejoindre si vous n’avez pas peur !
Une surprise supplémentaire vous attend si vous venez déguisé .
Javarzay 9 avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 86 31 chateaudejavarzay@chef-boutonne.fr
