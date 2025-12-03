SCOOOOOTCH Langres
SCOOOOOTCH Langres mercredi 3 décembre 2025.
SCOOOOOTCH
Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-03
Date(s) :
2025-12-03
Tout public
Par les Nouveaux Ballets du Nord-Pas de Calais
Spectacle vivant pluridisciplinaire
SCOOOOOTCH! est une performance jeune public à la croisée du son, du mouvement et d’une matière le scotch. Les trois membres d’un groupe de rock féministe construisent sur la scène un nouvel habitat participatif à base de scotch et de balais. En déroulant cette matière collante entre nous et l’espace, elles mettent à jour notre manière d’habiter le monde. Devenant la métaphore des liens qui nous unissent aux autres, joyeusement, SCOOOOOTCH! par l’expérience collective qu’il produit demande: Comment j’habite le monde ? Quelles relations je crée avec les autres ?
Un spectacle collectif pour mieux construire ensemble un monde idéal.
À partir de 2 ans
Durée: 35 min. .
Salle Jean-Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement SCOOOOOTCH Langres a été mis à jour le 2025-10-14 par Antenne du Pays de Langres