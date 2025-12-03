SCOOOOOTCH Langres

SCOOOOOTCH

Par les Nouveaux Ballets du Nord-Pas de Calais

Spectacle vivant pluridisciplinaire

SCOOOOOTCH! est une performance jeune public à la croisée du son, du mouvement et d’une matière le scotch. Les trois membres d’un groupe de rock féministe construisent sur la scène un nouvel habitat participatif à base de scotch et de balais. En déroulant cette matière collante entre nous et l’espace, elles mettent à jour notre manière d’habiter le monde. Devenant la métaphore des liens qui nous unissent aux autres, joyeusement, SCOOOOOTCH! par l’expérience collective qu’il produit demande: Comment j’habite le monde ? Quelles relations je crée avec les autres ?

Un spectacle collectif pour mieux construire ensemble un monde idéal.

À partir de 2 ans

Durée: 35 min. .

Salle Jean-Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr

