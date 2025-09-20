Scopéli – Supermarché coopératif & participatif – Portes ouvertes Scopéli Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 10:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

Scopéli?organise une journée portes ouvertes le samedi 20 septembre 2025 de 10h à 17h. Tout le monde pourra faire ses courses, même les non coopérateurs/coopératrices. Ce sera aussi l’occasion de visiter, avec un(e) guide ou non, le supermarché coopératif et participatif de la métropole nantaise, et de poser toutes vos questions. Mais surtout, c’est une journée pleine d’animations et d’événements?! La journée sera placée sous la maxime « Un arbre, une vie ». Plusieurs animations tourneront autour de ces végétaux indispensables et précieux. Au programme :– Une exposition photo sur les arbres, signée par la photographe Valérie Thorel. Des arbres morts, des arbres renaissants, des arbres pleins de vie… une expo qui restera visible jusqu’au mois d’octobre.– La chorale Okalé proposera un récital de Gospel à 12h15– L’association La Repousse, pépinière participative, récupère de jeunes pousses grandies dans des lieux naturels et les redonnent gratuitement à des particuliers. Elle sera présente pour vous parler de son projet et proposer des pousses d’arbres.– Un quizz sur les arbres et la forêt permettra de gagner de nombreux lots tout au long de la journée.– Un « herbier » consacré aux arbres sera installé dans la rotonde. Participez en amenant vos feuilles (tombées des arbres) pour les ajouter à cette fresque naturelle.– Mémoire fruitière des pays de Vilaine est un projet associatif qui valorise des vergers (pédagogie, conservation et valorisation d’espèces anciennes). Ils ont 1,5 Ha avec 400 variétés d’arbres fruitier. Ils seront présents et feront goûter les compotes issues de leurs vergers et présenter leur association.- La Soufflerie de Rezé sera présente pour vous parler de tous ses prochains spectacles pour cette saison2025-2026.– Découvrez la monnaie locale, Moneko, et posez toutes vos questions sur les monnaies complémentaires.- …

Scopéli Rezé 44400