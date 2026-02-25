Scorff au Naturel Arzano nature Arzano
Scorff au Naturel Arzano nature Arzano samedi 21 mars 2026.
Scorff au Naturel Arzano nature
Arzano Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 18:45:00
fin : 2026-03-21 20:45:00
Date(s) :
2026-03-21
14h-16h L’Arbre source de vie
Partez en famille à la rencontre des arbres et de leurs habitants. Découvrez un monde sensible où tout est relié pour repartir avec un regard changé.
18h45-20h45 Nuit de la chouette
Partez en balade nocturne et participez à des jeux autour des mystères qui entourent les chouettes et hiboux qui survolent nos maisons et nos forêts la nuit. Une sortie ludique pour petits et grands. A partir de 6 ans.
Sur inscription.
Organisé par l’association Moulin du Roch Animé par Lutins des bois Financé par Lorient Agglomération dans le cadre du Scorff au Naturel .
Arzano 29300 Finistère Bretagne +33 6 38 78 59 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Scorff au Naturel Arzano nature
L’événement Scorff au Naturel Arzano nature Arzano a été mis à jour le 2026-02-25 par OT QUIMPERLE LES RIAS