Scorff au Naturel Arzano nature Arzano

Début : 2026-03-21 18:45:00

fin : 2026-03-21 20:45:00

14h-16h L’Arbre source de vie

Partez en famille à la rencontre des arbres et de leurs habitants. Découvrez un monde sensible où tout est relié pour repartir avec un regard changé.

18h45-20h45 Nuit de la chouette

Partez en balade nocturne et participez à des jeux autour des mystères qui entourent les chouettes et hiboux qui survolent nos maisons et nos forêts la nuit. Une sortie ludique pour petits et grands. A partir de 6 ans.

Sur inscription.

Organisé par l’association Moulin du Roch Animé par Lutins des bois Financé par Lorient Agglomération dans le cadre du Scorff au Naturel .

Arzano 29300 Finistère Bretagne +33 6 38 78 59 98

