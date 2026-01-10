Scorpions LDLC Arena Décines-Charpieu

Scorpions

LDLC Arena
5 Avenue Simone Veil
Décines-Charpieu
Rhône

Début : 2026-07-14 20:00:00

fin : 2026-07-14

2026-07-14

Icône mondiale du hard rock, le groupe allemand Scorpions continue de célébrer ses 60 ans de carrière avec la tournée anniversaire Coming Home Live et sera à la LDLC Arena de Lyon-Décines le 14 juillet 2026 pour un show unique.

LDLC Arena
5 Avenue Simone Veil
Décines-Charpieu 69150
Rhône
Auvergne-Rhône-Alpes

The German hard rock icons Scorpions continue to celebrate their 60-year career with the Coming Home Live anniversary tour, and will be at the LDLC Arena in Lyon-Décines on July 14, 2026 for a unique show.

