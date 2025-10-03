« Scotland Yard », « For a crown »… Bibliothèque Multimédia Paul Eluard Achères

« Scotland Yard », « For a crown »… Bibliothèque Multimédia Paul Eluard Achères vendredi 3 octobre 2025.

« Scotland Yard », « For a crown »… Vendredi 3 octobre, 18h00 Bibliothèque Multimédia Paul Eluard Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T20:00:00

Fin : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T20:00:00

Après-midi jeux de société

Découvrez des jeux passionnants comme « Scotland Yard », « For a Crown » et bien d’autres, proposés par la Ludothèque d’Achères.

Une activité ludique et conviviale spécialement pensée pour les enfants de 6 à 11 ans.

Sur inscription – places limitées.

Bibliothèque Multimédia Paul Eluard 8 Rue Deschamps Guérin, 78260 Achères, France Achères 78260 La Petite-Arche Yvelines Île-de-France +33139112295 http://www.bibliotheque-acheres78.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 11 22 95 »}]

Après-midi jeux de société

© Mairie d’Achères