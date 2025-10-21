SCOTT BRADLEE’S POSTMODERN JUKEBOX – GARE DU MIDI Biarritz

SCOTT BRADLEE’S POSTMODERN JUKEBOX Début : 2025-10-21 à 20:00. Tarif : – euros.

GERARD DROUOT PRODUCTIONS ET EUTERPE PROMOTION PRESENTENT : SCOTT BRADLEE’S POSTMODERN JUKEBOXLe new – yorkais Scott Bradlee et le collectif Postmodern Jukebox reviennent en France en 2025.Portés par le succès de leurs vidéos YouTube, Scott Bradlee et Postmodern Jukebox remontent le temps en reprenant les tubes contemporains façon vintage (jazz, soul, doo wop, swing, charlestone et bien plus). Les grands succès musicaux de ces dernières années se voient offrir une nouvelle version: de Miley Cyrus à Beyoncé, de Maroon 5 à Radiohead, ou dernièrement Les Spice Girls ou encore Paul Simon!Dix ans et deux milliards de vues plus tard, les concerts de Postmodern Jukebox sont devenus une tradition musicale annuelle pour des centaines de milliers de fans dévoués à travers le monde.

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64