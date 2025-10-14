SCOTT BRADLEE’S POSTMODERN JUKEBOX – LA BELLE ELECTRIQUE Grenoble

SCOTT BRADLEE’S POSTMODERN JUKEBOX – LA BELLE ELECTRIQUE Grenoble mardi 14 octobre 2025.

SCOTT BRADLEE’S POSTMODERN JUKEBOX Début : 2025-10-14 à 20:00. Tarif : – euros.

GERARD DROUOT PRODUCTIONS PRESENTE : SCOTT BRADLEE’S POSTMODERN JUKEBOXActuellement en tournée en France pour fêter leurs 10 ans, Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox annonce dès à présent leur nouvelle tournée Magic & Moonlight Tour en mai 2025.Portés par le succès de leurs vidéos Youtube, Scott Bradlee et Postmodern Jukebox remontent le temps en reprenant les tubes contemporains façon vintage (jazz, soul, doowop, swing, charlestone et bien plus).Les grands succès musicaux de ces dernières années se voient offrir une nouvelle version: de Miley Cyrus à Beyoncé, de Maroon 5 à Radiohead, ou dernièrement Les Spice Girls ou encore Paul Simon !Retrouvez Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox en tournée dans toute la France !

LA BELLE ELECTRIQUE 12 ESPLANADE ANDRY-FARCY 38000 Grenoble 38