SCOTT BRADLEE’S POSTMODERN JUKEBOX – LA COMMANDERIE Dole

SCOTT BRADLEE’S POSTMODERN JUKEBOX Début : 2026-05-10 à 19:00. Tarif : – euros.

Postmodern Jukebox revient en France pour sa nouvelle tournée mondiale 2026 « THE FUTURE IS VINTAGE ».La troupe acclamée de chanteurs, danseurs et instrumentistes présentera un tout nouveau spectacle dans le style caractéristique du groupe, qui revisite le passé, en apportant une touche rétro à tout, des classiques du rock des années 70 et des tubes britpop des années 80 aux succès actuels des charts, en passant par les bandes originales de films et de jeux vidéo. Avec une forte dose de morceaux dansants et des numéros époustouflants, le spectacle est idéal pour une soirée en amoureux ou une sortie en famille.« Au milieu de l’engouement pour l’IA qui nous entoure, certaines personnes vont jusqu’à proclamer que dans un avenir pas si lointain, toute la musique que nous écoutons sera générée par l’IA… Nous sommes prêts à parier le contraire », déclare Scott Bradlee, fondateur et arrangeur de PMJ. « Lors de la tournée 2026 de Postmodern Jukebox au Royaume-Uni, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande, nous présenterons humblement notre vision unique d’un avenir spectaculaire, fondé sur les genres musicaux intemporels du passé et l’esprit créatif authentiquement humain qui les a inspirés. »Enfilez vos plus beaux vêtements vintage pour vivre pleinement cette expérience de voyage dans le temps.· 28 avril : Salle Pleyel – Paris· 29 avril : Carré des Docks – Le Havre· 9 mai : Palais de la Musique et des Congrès – Strasbourg· 10 mai : La Commanderie – Dole

LA COMMANDERIE 2, RUE D’AZANS 39100 Dole 39