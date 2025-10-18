SCOTT BRADLEE’S POSTMODERN JUKEBOX – NARBONNE ARENA Narbonne

FIMALAC ENTERTAINMENT PRÉSENTE : SCOTT BRADLEE’S POSTMODERN JUKEBOXActuellement en tournée en France pour fêter leurs 10 ans, Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox annonce dès à présent leur nouvelle tournée Magic & Moonlight Tour en mai 2025.Portés par le succès de leurs vidéos Youtube, Scott Bradlee et Postmodern Jukebox remontent le temps en reprenant les tubes contemporains façon vintage (jazz, soul, doo wop, swing, charlestone et bien plus). Les grands succès musicaux de ces dernières années se voient offrir une nouvelle version: de Miley Cyrus à Beyoncé, de Maroon 5 à Radiohead, ou dernièrement Les Spice Girls ou encore Paul Simon !Retrouvez Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox en tournée dans toute la France !

NARBONNE ARENA 74 AVENUE MAITRE HUBERT MOULY 11100 Narbonne 11