Scott H. Biram en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

Imaginez un prédicateur, un punk et un bluesman qui entrent dans un bar routier du Texas… et qui sont tous la même personne. C’est Scott H. Biram.

Armé d’une pédale d’effet, d’une guitare cabossée, d’un mur d’amplis abîmés, de câbles emmêlés et d’une voix qui rugit comme le moteur d’un gros camion, Biram est un orchestre à lui seul qui évoque la puissance brute d’un groupe complet ou la réduit à un hymne du dimanche matin, souvent au cours du même set.

Originaire du Texas, le son de Biram est une collision entre le gospel hillbilly, le blues gutbucket, le bluegrass effréné et le rock “n” roll des roadhouses, le tout imprégné d’un esprit punk rock. Il peut vous chanter une vieille mélodie gospel une minute, puis se lancer dans un boogie imprégné de fuzz la minute suivante. Les critiques ont du mal à le classer, mais ses fans savent qu’il s’agit du pur et authentique Scott H. Biram.

Élevé sur des chemins de terre et baptisé dans des bars miteux, Biram s’est construit une communauté de fans à la dure, à force de concerts endiablés, transpirants et quasi-sermonnants. Ses spectacles sont à mi-chemin entre le renouveau et l’émeute : une communion bruyante où le grain rencontre la grâce.

Qu’il grogne sur un morceau de blues ou qu’il chante comme un DJ de minuit, Biram incarne la dualité du répertoire américain : brut et raffiné, sacré et profane. Écoutez attentivement et vous entendrez ce qui le distingue : une âme de compositeur sous la rugosité, un profond respect pour la tradition qui alimente le chaos, et un interprète qui donne l’impression que tout le groupe a démissionné, alors il a continué sans eux.

Appelez cela de la country, du blues, du rock ou du gospel électrique, peu importe le nom que vous lui donnez, lorsque Scott H. Biram branche sa guitare, vous n’entendez pas seulement de la musique. Vous êtes témoin du saint esprit des racines américaines, martelé par une seule paire de bottes.

https://www.facebook.com/ScottBiram/

https://www.scotthbiram.com/

Lundi 16 Février 2026

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Prévente à 19€ / 22€ sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

———————————

Supersonic Records

9 rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

https://supersonic-records.fr/

Le lundi 16 février 2026

de 19h00 à 22h30

payant Billet : 19.46 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-16T20:00:00+01:00

fin : 2026-02-16T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-16T19:00:00+02:00_2026-02-16T22:30:00+02:00

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/57bQhXhP3 https://fb.me/e/57bQhXhP3