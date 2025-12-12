Scott Pilgrim contre le Monde Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Scott Pilgrim contre le Monde Médiathèque Floresca Guépin Nantes mercredi 14 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-14 00:00 – 17:00
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99 

Jeu vidéo. Retrouvez les héros du comics de Bryan Lee O’Malley dans leur quête trépidante pour battre les sept ex-petits amis de la mystérieuse Ramona Flowers.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/ 0240934160