Scouts 100 ans du groupe d’Obernai Obernai

Les actuels et anciens, chefs et cheftaines, responsables, jeunes, familles, bénévoles …qui ont un jour fait partie du groupe scouts et guides de France, Mgr Freppel 1ère Obernai, venez vivre une journée remplie de fêtes et de souvenirs pour fêter les 100 ans du groupe de scouts-guides de France.

Au programme

– 10h30 célébration à l’église Saints Pierre-et-Paul.

– 11h45 verre de l’amitié offert par le groupe.

– 12h30 déjeuner au foyer Saint-Paul sur inscription.

– à partir de 14h30 animations, exposition de photos, froissartage .

Rue du rempart Freppel Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est centenaire.obernai@gmail.com

English :

A celebration for all the current and former Scouts and Guides de France, Mgr Freppel 1ère Obernai leaders, leaders, young people, families, volunteers…who were once part of the group!

German :

Fest für alle aktuellen und ehemaligen, Leiter und Leiterinnen, Verantwortliche, Jugendliche, Familien, Freiwillige …die eines Tages Teil der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Frankreichs waren, Mgr Freppel 1ère Obernai!

Italiano :

Una festa per tutti gli attuali e gli ex Scout e Guide di Francia, capi, giovani, famiglie, volontari, ecc. che hanno fatto parte del gruppo Mgr Freppel 1ère Obernai!

Espanol :

¡Una fiesta para todos los Scouts y Guías de Francia, actuales y antiguos, responsables, jóvenes, familias, voluntarios, etc., que formaron parte del grupo Mgr Freppel 1ère Obernai!

