Scouts à la médiathèque Médiathèque Mirecourt

Scouts à la médiathèque

Médiathèque 11 rue Vuillaume Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Scouts à la médiathèque.

Les scouts investissent la médiathèque.

Les caravelles du groupe sgdf Alix le Clerc de Mirecourt vous propose un escape game toute la journée pour mener l’enquête au cœur de la médiathèque (pour les ados à partir de 10 ans). Pour les plus jeunes, dès 5 ans, des ateliers créatifs pour exprimer tous vos talents. Une journée ludique et inventive à ne pas manquer.Enfants

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Médiathèque 11 rue Vuillaume Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 40 mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr

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English :

Scouts at the media library.

Scouts take over the media library.

The caravels of the Alix le Clerc sgdf group from Mirecourt are offering an all-day escape game to investigate the heart of the media library (for teenagers aged 10 and over). For the youngest, from 5 years upwards, creative workshops to express all your talents. A fun and inventive day not to be missed.

L’événement Scouts à la médiathèque Mirecourt a été mis à jour le 2026-03-14 par OT MIRECOURT