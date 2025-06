Scouts d’Yssingeaux « Viens vivre un week-end avec nous ! » – Chemin du Camping Retournac 28 juin 2025 07:00

Haute-Loire

Scouts d'Yssingeaux « Viens vivre un week-end avec nous ! »
Retournac Haute-Loire

2025-06-28

2025-06-29

2025-06-28

Un week-end en pleine nature, des jeux, des défis et des fous rires. Une ambiance de folie. Un super imaginaire et une expérience inoubliable. Seul(e) ou avec tes potes, à partir de 6 ans.

Chemin du Camping Camping

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 61 59 43

English :

A weekend in the great outdoors, with games, challenges and lots of laughs. A crazy atmosphere. A great imagination and an unforgettable experience. Alone or with your friends, from age 6.

German :

Ein Wochenende in der Natur, mit Spielen, Herausforderungen und viel Gelächter. Eine verrückte Atmosphäre. Eine tolle Vorstellungskraft und ein unvergessliches Erlebnis. Allein oder mit deinen Kumpels, ab 6 Jahren.

Italiano :

Un fine settimana all’aria aperta, con giochi, sfide e tante risate. Un’atmosfera folle. Una grande immaginazione e un’esperienza indimenticabile. Da soli o con i compagni, a partire dai 6 anni.

Espanol :

Un fin de semana al aire libre, con juegos, desafíos y muchas risas. Un ambiente de locura. Mucha imaginación y una experiencia inolvidable. Solo o con tus amigos, a partir de 6 años.

