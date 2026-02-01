Scpectacle Pif le singe blanc Rue Abbé le Barh Erdeven

Scpectacle Pif le singe blanc

Rue Abbé le Barh Espace culturel Le Roelan Erdeven Morbihan

Début : 2026-02-20 10:30:00

fin : 2026-02-20

“Voici Pif le singe blanc, rêveur et voyageur, et dans peu de temps, il ira voir ailleurs…”.

Dans le livre qui conte son voyage, Pif vit des aventures de toutes sortes, passant par, la curiosité, le rire, la peur, l’action et la tranquillité. Il croise différents animaux qui l’entraînent vers des atmosphères musicales toujours présente.

Pour les enfants de 0 à 5 ans

Réservation auprès de la Médiathèque ou https://my.weezevent.com/spectacle-pif .

