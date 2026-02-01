Scpectacle une Odyssée étoilée Rue Abbé le Barh Erdeven

Scpectacle une Odyssée étoilée

Rue Abbé le Barh Espace culturel Le Roelan Erdeven Morbihan

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Embarquez pour Une Odyssée étoilée, un voyage sensible et lumineux où la Compagnie HLM Hors Les Murs mêle théâtre, mouvement et imaginaire pour raconter l’élan de celles et ceux qui rêvent plus loin que l’horizon.

Entre poésie, humour et instants suspendus, le spectacle entraîne petits et grands dans une traversée où chaque étoile devient un repère, un souhait, un pas vers l’inconnu.

Une aventure humaniste, accessible à tous, qui célèbre la force du rêve et la beauté des chemins qui nous relient. .

Rue Abbé le Barh Espace culturel Le Roelan Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 94 87 19

