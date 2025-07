Scrabble classique à la maison forestière des Hogues Les Hogues

Scrabble classique à la maison forestière des Hogues Les Hogues vendredi 1 août 2025.

Scrabble classique à la maison forestière des Hogues

Début : 2025-08-01 14:30:00

2025-08-01

Dans le cadre des activités de l’association HAUGR à la Maison Forestière des Hogues, Simone et Chantal vous proposent de les retrouver, les vendredis après midi, autour d’un jeu bien connu mais à chaque partie différent le Scrabble dans sa version classique.

Que vous sachiez y jouer ou non vous êtes les bienvenus

Tout public

Renseignements auprès de Chantal 06 27 36 19 60

Dates et horaire: Tous les vendredis du mois à 14h30

Maison forestière, 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues

Tarif Adhésion annuelle à l’association Haugr

– 8 à 17 ans 2€

– Adulte 10€

– Couple/famille avec enfants 15€

2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 87 78 67 14

English : Scrabble classique à la maison forestière des Hogues

As part of the HAUGR association’s activities at the Maison Forestière des Hogues, Simone and Chantal invite you to join them on Friday afternoons for a well-known but different game: classic Scrabble.

Whether you know how to play or not, you’re welcome

Open to all

Information from Chantal 06 27 36 19 60

Dates and times: Every Friday of the month at 2.30pm

Maison forestière, 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues

Fee: Annual membership of the Haugr association

– 8 to 17 years old: 2?

– Adults: 10?

– Couple/family with children: 15?

German :

Im Rahmen der Aktivitäten des Vereins HAUGR im Maison Forestière in Les Hogues laden Simone und Chantal Sie ein, sich freitags nachmittags mit ihnen um ein bekanntes, aber jedes Mal anderes Spiel zu treffen: Scrabble in seiner klassischen Version.

Ob Sie es spielen können oder nicht, Sie sind herzlich willkommen

Alle Altersgruppen

Informationen bei Chantal 06 27 36 19 60

Datum und Uhrzeit: Jeden Freitag des Monats um 14:30 Uhr

Forsthaus, 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues

Preis: Jahresmitgliedschaft im Verein Haugr

– 8 bis 17 Jahre: 2?

– Erwachsener: 10?

– Paar/Familie mit Kindern: 15?

Italiano :

Nell’ambito delle attività dell’associazione HAUGR presso la Maison Forestière des Hogues, Simone e Chantal vi invitano a unirvi a loro il venerdì pomeriggio per giocare a un gioco noto ma diverso: il classico Scarabeo.

Che sappiate giocare o meno, siete i benvenuti

Tutte le età

Informazioni da Chantal 06 27 36 19 60

Date e orari: ogni venerdì del mese alle 14.30

Maison forestière, 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues

Prezzo: iscrizione annuale all’associazione Haugr

– da 8 a 17 anni: 2?

– Adulti: 10 €

– Coppia/famiglia con bambini: 15?

Espanol :

En el marco de las actividades de la asociación HAUGR en la Maison Forestière des Hogues, Simone y Chantal le invitan los viernes por la tarde a jugar con ellas a un juego conocido pero diferente: el clásico Scrabble.

Tanto si sabes jugar como si no, eres bienvenido

Todas las edades

Información de Chantal 06 27 36 19 60

Fechas y horarios: todos los viernes del mes a las 14.30 h

Maison forestière, 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues

Precio: Afiliación anual a la asociación Haugr

– de 8 a 17 años: 2?

– Adultos: 10

– Pareja/familia con niños: 15?

