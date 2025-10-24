Scrabble classique à la maison forestière des Hogues Les Hogues

Dans le cadre des activités de l’association HAUGR à la Maison Forestière des Hogues, Simone et Chantal vous proposent de les retrouver, les vendredis après midi, autour d’un jeu bien connu mais à chaque partie différent le Scrabble dans sa version classique.

Que vous sachiez y jouer ou non vous êtes les bienvenus

Tout public

Renseignements auprès de Chantal 06 27 36 19 60

Dates et horaire: Les vendredis 5, 12 et 26 septembre à 14h15

Maison forestière, 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues

Tarif Adhésion annuelle à l’association Haugr

– 8 à 17 ans 2€

– Adulte 10€

– Couple/famille avec enfants 15€ .

