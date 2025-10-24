Scrabble classique à la maison forestière des Hogues Les Hogues
Dans le cadre des activités de l’association HAUGR à la Maison Forestière des Hogues, Simone et Chantal vous proposent de les retrouver, les vendredis après midi, autour d’un jeu bien connu mais à chaque partie différent le Scrabble dans sa version classique.
Que vous sachiez y jouer ou non vous êtes les bienvenus
Tout public
Renseignements auprès de Chantal 06 27 36 19 60
Dates et horaire: Les vendredis 5, 12 et 26 septembre à 14h15
Maison forestière, 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues
Tarif Adhésion annuelle à l’association Haugr
– 8 à 17 ans 2€
– Adulte 10€
– Couple/famille avec enfants 15€ .
2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 87 78 67 14
