Scrabble duplicate à Meymac Place de l’Église Meymac
Scrabble duplicate à Meymac Place de l’Église Meymac samedi 10 janvier 2026.
Scrabble duplicate à Meymac
Place de l’Église Médiathèque Intercommunale Haute-Corrèze Meymac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
C’est une variante du Scrabble qui consiste à jouer une partie à plusieurs chacun jouant avec le même tirage et sur la même grille, en tentant à chaque coup de faire le meilleur score possible. Préparer vos scrabbles ou une feuille et un crayon.
Animé par Nadia HOUIS.
Gratuit tout public .
Place de l’Église Médiathèque Intercommunale Haute-Corrèze Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 31 47 mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Scrabble duplicate à Meymac Meymac a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze