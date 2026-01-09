Scrabble duplicate à Meymac Place de l’Église Meymac

Scrabble duplicate à Meymac

Place de l’Église Médiathèque Intercommunale Haute-Corrèze Meymac Corrèze

C’est une variante du Scrabble qui consiste à jouer une partie à plusieurs chacun jouant avec le même tirage et sur la même grille, en tentant à chaque coup de faire le meilleur score possible. Préparer vos scrabbles ou une feuille et un crayon.

Animé par Nadia HOUIS.

Gratuit tout public .

Place de l’Église Médiathèque Intercommunale Haute-Corrèze Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 31 47 mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr

