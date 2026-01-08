Scrabble Duplicate

Salle Carré d’As Labenne Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Découvrez le Scrabble Duplicate dans une ambiance conviviale, accessible à tous les joueurs !

La Benne à Jeux propose des après-midi dédiées au Scrabble Duplicate, une variante passionnante où tous les participants jouent avec les mêmes tirages et sur un plateau commun.

Encadrée par un animateur, chaque séance permet de progresser, d’échanger et de partager un moment ludique en toute simplicité.

Que vous soyez débutant curieux, amateur régulier ou adepte confirmé, le Scrabble Duplicate offre un jeu équitable, stimulant et très convivial.

Une activité idéale pour exercer son vocabulaire, se challenger en douceur et partager un moment chaleureux entre passionnés. .

Salle Carré d’As Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 61 25 48 labenneajeux@gmail.com

English : Scrabble Duplicate

Discover Scrabble Duplicate in a friendly atmosphere, accessible to all players!

L’événement Scrabble Duplicate Labenne a été mis à jour le 2026-01-05 par OTI LAS