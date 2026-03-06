Scrabble duplicate Rue Georges Pompidou Val-de-Scie

Scrabble duplicate

Rue Georges Pompidou Maison des associations Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 19:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

L’association Passe-Temps d’Auffay vous propose une partie de Scrabble duplicate. Tout le monde a les mêmes lettres, et celui que annonce le meilleur score place son mot sur le plateau de référence.

Possibilité de piqueniquer sur place. .

Rue Georges Pompidou Maison des associations Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 19 01 24 10

English : Scrabble duplicate

