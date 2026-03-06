Scrabble duplicate Rue Georges Pompidou Val-de-Scie
Scrabble duplicate Rue Georges Pompidou Val-de-Scie vendredi 6 mars 2026.
Scrabble duplicate
Rue Georges Pompidou Maison des associations Val-de-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 19:30:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
L’association Passe-Temps d’Auffay vous propose une partie de Scrabble duplicate. Tout le monde a les mêmes lettres, et celui que annonce le meilleur score place son mot sur le plateau de référence.
Possibilité de piqueniquer sur place. .
Rue Georges Pompidou Maison des associations Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 19 01 24 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Scrabble duplicate
L’événement Scrabble duplicate Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme Terroir de Caux