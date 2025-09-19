Scrabble en duplicate Biblio’fil Rue des Écoles Loireauxence

Scrabble en duplicate Biblio’fil Rue des Écoles Loireauxence vendredi 19 septembre 2025.

Scrabble en duplicate Biblio’fil

Rue des Écoles Bibliothèque de l’école buissonnière Loireauxence Loire-Atlantique

Début : 2025-09-19 14:30:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19 2025-11-14 2026-01-16

Jouez à partir des mêmes grilles, lettres et tirages que les autres. Pensez à apporter votre jeu.

Durée 2h30

Inscription conseillée. .

Rue des Écoles Bibliothèque de l’école buissonnière Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89 biblio.loireauxence@pays-ancenis.com

English:

Play from the same grids, letters and draws as the others. Remember to bring your own game.

German:

Spielen Sie mit denselben Rätseln, Buchstaben und Ziehungen wie die anderen. Denken Sie daran, Ihr Spiel mitzubringen.

Italiano:

Giocate con le stesse griglie, lettere e disegni degli altri. Non dimenticate di portare il vostro gioco.

Espanol:

Juega con las mismas cuadrículas, letras y dibujos que los demás. No olvides traer tu juego.

L’événement Scrabble en duplicate Biblio’fil Loireauxence a été mis à jour le 2025-08-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis