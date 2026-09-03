Scrabble en duplicate – Biblio’fil Rue des Écoles Loireauxence

Informations pratiques

Loireauxence

Scrabble en duplicate – Biblio’fil

Rue des Écoles Bibliothèque de l’école buissonnière Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 14:30:00

fin : 2026-10-09 17:00:00

Date(s) :

2026-10-09 2026-12-18

Jouez avec le même tirage de lettres que les autres participants. Celui qui compte le plus de mot peut le placer sur la grille. Chaque joueur doit penser à apporter son jeu de Scrabble.

Gratuit sans inscription. .

Rue des Écoles Bibliothèque de l’école buissonnière Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89 biblio.loireauxence@pays-ancenis.com

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English :

Play with the same set of letters as the other participants. The player with the most words can place them on the board. Each player must remember to bring their own Scrabble set.

L’événement Scrabble en duplicate – Biblio’fil Loireauxence a été mis à jour le 2026-09-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis