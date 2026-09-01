Scrabble en duplicate – Biblio’fil Salle de l’Escale Vallons-de-l’Erdre

Informations pratiques

Vallons-de-l’Erdre

Scrabble en duplicate – Biblio’fil

Salle de l’Escale 63 place Saint-Gervais Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:30:00

fin : 2027-01-22 17:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-11-20 2027-01-22

Jouez avec le même tirage de lettres que les autres participants. Celui qui compte le plus de mot peut le placer sur la grille. Chaque joueur doit penser à apporter son jeu de Scrabble.

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Salle de l’Escale 63 place Saint-Gervais Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire biblio.vallonsdelerdre@pays-ancenis.com

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English :

Play with the same set of letters as the other participants. The player with the most words can place them on the board. Each player must remember to bring their own Scrabble set.

L’événement Scrabble en duplicate – Biblio’fil Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-09-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis