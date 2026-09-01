Scrabble place des Anciens Combatants AFN Gennetines

Informations pratiques

Gennetines

Scrabble

place des Anciens Combatants AFN Salle polyvalente Gennetines Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 14:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Tournoi de Scrabble organisé par le Club de l’Amitié. Ouvert à tous, clubs et individus, avec un lot pour chaque participant.

.

place des Anciens Combatants AFN Salle polyvalente Gennetines 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 11 48 41 michelleetjeannoel.bonnard@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Scrabble tournament organized by the Club de l’Amitié. Open to everyone—clubs and individuals—with a prize for every participant.

L’événement Scrabble Gennetines a été mis à jour le 2026-09-10 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région