Scrabble place des Anciens Combatants AFN Gennetines
jeudi 24 septembre 2026 · place des Anciens Combatants AFN · Gennetines
Informations pratiques
Gennetines
Scrabble
place des Anciens Combatants AFN Salle polyvalente Gennetines Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 14:00:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Tournoi de Scrabble organisé par le Club de l’Amitié. Ouvert à tous, clubs et individus, avec un lot pour chaque participant.
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place des Anciens Combatants AFN Salle polyvalente Gennetines 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 11 48 41 michelleetjeannoel.bonnard@sfr.fr
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English :
Scrabble tournament organized by the Club de l’Amitié. Open to everyone—clubs and individuals—with a prize for every participant.
L’événement Scrabble Gennetines a été mis à jour le 2026-09-10 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région