UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gennetines

Scrabble place des Anciens Combatants AFN Gennetines

jeudi 24 septembre 2026 · place des Anciens Combatants AFN · Gennetines

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
place des Anciens Combatants AFN
Adresse
Salle polyvalente
Ville
03400 Gennetines
Département
Allier
Tarif
5 5 5

Gennetines

Scrabble

place des Anciens Combatants AFN Salle polyvalente Gennetines Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 14:00:00
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

Tournoi de Scrabble organisé par le Club de l’Amitié. Ouvert à tous, clubs et individus, avec un lot pour chaque participant.
  .

place des Anciens Combatants AFN Salle polyvalente Gennetines 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 11 48 41  michelleetjeannoel.bonnard@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Scrabble tournament organized by the Club de l’Amitié. Open to everyone—clubs and individuals—with a prize for every participant.

L’événement Scrabble Gennetines a été mis à jour le 2026-09-10 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région