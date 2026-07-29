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AGENDA · Les Hogues

Scrabble Les Hogues

vendredi 21 août 2026 · Les Hogues

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
27910 Les Hogues
Département
Eure
Tarif

Les Hogues

Scrabble

Les Hogues Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 14:00:00
fin : 2026-08-21 17:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Les vendredis pendant l’été Simone vous propose des parties de Scrabble de 14h à 17h à la maison forestière des Hogues.

Inscription avec Simone 06 99 60 89 04   .

Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 99 60 89 04 

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English : Scrabble

L’événement Scrabble Les Hogues a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Lyons Andelle

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