Scrabble party Centre Sportif et Culturel La Laëtitia Nantes jeudi 20 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-20 15:00 – 17:00
Gratuit : oui gratuit sur inscription Adulte, Senior, Personne en situation de handicap 

???? Scrabble Party à la cafet ! ????Envie de faire chauffer les méninges dans une ambiance détendue ????? Mercredi 20 novembre???? De 15h00 à 17h00???? À la cafétéria Venez jouer au Scrabble, découvrir de nouveaux mots et passer un bon moment entre amis !???? Participation gratuite – débutants et pros du vocabulaire bienvenus !

Centre Sportif et Culturel La Laëtitia Breil – Barberie Nantes 44100
02 40 40 76 30 0675650222