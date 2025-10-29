Scrabble Val de Louyre et Caudeau
Scrabble Val de Louyre et Caudeau mercredi 29 octobre 2025.
Bibliothèque Val de Louyre et Caudeau Dordogne
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
2025-10-29
Animation SCRABBLE à la bibliothèque municipale de Sainte-Alvère de 16h à 18h mercredi 29 Octobre
Des jeux sont à disposition des amateurs. Débutants et joueurs anglophones bienvenus.
En collaboration avec l’association Culture & Loisirs Alvérois .
Bibliothèque Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 55 80
English : Scrabble
SCRABBLE event at the Sainte-Alvère municipal library from 4pm to 6pm on Wednesday 29 October.
Games are available for enthusiasts. Beginners and English-speaking players welcome.
German : Scrabble
SCRABBLE-Animation in der Stadtbibliothek von Sainte-Alvère von 16 bis 18 Uhr Mittwoch, 29. Oktober
Für Interessierte stehen Spiele zur Verfügung. Anfänger und englischsprachige Spieler sind willkommen.
In Zusammenarbeit mit dem Verein Culture & Loisirs Alvérois .
Italiano :
Attività di SCRABBLE presso la biblioteca pubblica di Sainte-Alvère dalle 16.00 alle 18.00 mercoledì 29 ottobre
I giochi sono disponibili per i giocatori dilettanti. I principianti e i giocatori di lingua inglese sono i benvenuti.
In collaborazione con l’associazione Culture & Loisirs Alvérois .
Espanol : Scrabble
Animación SCRABBLE en la biblioteca municipal de Sainte-Alvère de 16:00 a 18:00 el miércoles 29 de octubre.
Hay juegos disponibles para los aficionados. Se admiten principiantes y jugadores anglófonos.
En colaboración con la asociación Culture & Loisirs Alvérois .
