Scrabble Val de Louyre et Caudeau

Animation SCRABBLE à la bibliothèque municipale de Sainte-Alvère de 16h à 18h mercredi 26 novembre

Des jeux sont à disposition des amateurs. Débutants et joueurs anglophones bienvenus.

En collaboration avec l’association Culture & Loisirs Alvérois .

English : Scrabble

SCRABBLE event at the Sainte-Alvère municipal library from 4pm to 6pm on Wednesday 26 November.

Games are available for enthusiasts. Beginners and English-speaking players welcome.

In collaboration with the ‘Culture & Loisirs Alvérois’ association.

German : Scrabble

SCRABBLE-Animation in der Stadtbibliothek von Sainte-Alvère von 16 bis 18 Uhr Mittwoch, 26. November

Für Interessierte stehen Spiele zur Verfügung. Anfänger und englischsprachige Spieler sind willkommen.

In Zusammenarbeit mit dem Verein Culture & Loisirs Alvérois .

Italiano :

Attività di SCRABBLE presso la biblioteca pubblica di Sainte-Alvère dalle 16.00 alle 18.00 mercoledì 26 novembre

I giochi sono disponibili per i giocatori dilettanti. I principianti e i giocatori di lingua inglese sono i benvenuti.

In collaborazione con l’associazione Culture & Loisirs Alvérois .

Espanol : Scrabble

Animación SCRABBLE en la biblioteca municipal de Sainte-Alvère de 16:00 a 18:00 el miércoles 26 de noviembre.

Hay juegos disponibles para los aficionados. Se admiten principiantes y jugadores anglófonos.

En colaboración con la asociación Culture & Loisirs Alvérois .

