Scrabble Val de Louyre et Caudeau

Scrabble

Bibliothèque Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Animation SCRABBLE à la bibliothèque municipale de Sainte-Alvère de 16h à 18h mercredi 28 janvier 2026.

Des jeux sont à disposition des amateurs. Débutants et joueurs anglophones bienvenus.

En collaboration avec l’association Culture & Loisirs Alvérois .

Bibliothèque Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 55 80

English : Scrabble

SCRABBLE activities at the Sainte-Alvère public library from 4pm to 6pm on Wednesday, January 28, 2026.

Games available for amateurs. Beginners and English-speaking players welcome.

In collaboration with the association Culture & Loisirs Alvérois .

