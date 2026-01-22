Scrabble Val de Louyre et Caudeau
Scrabble Val de Louyre et Caudeau mercredi 28 janvier 2026.
Scrabble
Bibliothèque Val de Louyre et Caudeau Dordogne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28
fin : 2026-01-28
Date(s) :
2026-01-28
Animation SCRABBLE à la bibliothèque municipale de Sainte-Alvère de 16h à 18h mercredi 28 janvier 2026.
Des jeux sont à disposition des amateurs. Débutants et joueurs anglophones bienvenus.
En collaboration avec l’association Culture & Loisirs Alvérois .
Animation SCRABBLE à la bibliothèque municipale de Sainte-Alvère de 16h à 18h mercredi 28 janvier 2026.
Des jeux sont à disposition des amateurs. Débutants et joueurs anglophones bienvenus.
En collaboration avec l’association Culture & Loisirs Alvérois . .
Bibliothèque Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 55 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Scrabble
SCRABBLE activities at the Sainte-Alvère public library from 4pm to 6pm on Wednesday, January 28, 2026.
Games available for amateurs. Beginners and English-speaking players welcome.
In collaboration with the association Culture & Loisirs Alvérois .
L’événement Scrabble Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux