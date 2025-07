Scrabble Rue Georges Pompidou Val-de-Scie

Scrabble Rue Georges Pompidou Val-de-Scie vendredi 25 juillet 2025.

Scrabble

Rue Georges Pompidou Maison des associations Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25 19:30:00

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-07-25 2025-08-22

L’association Passe-Temps d’Auffay vous propose une partie de Scrabble duplicate. Tout le monde a les mêmes lettres, et celui que annonce le meilleur score place son mot sur le plateau de référence. .

Rue Georges Pompidou Maison des associations Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 19 01 24 10

English : Scrabble

The Passe-Temps d’Auffay association invites you to a game of duplicate Scrabble:

Duplicate Scrabble

4th Friday of each month

Next session Friday, December 27.

*7pm for those wishing to picnic

* 7.30 p.m. start of the game

No competition, but plenty of discussion about the word!

Relaxed and friendly atmosphere

3? per session

20? per year

Fully equipped kitchenette for picnics.

German :

Der Verein Passe-Temps d’Auffay bietet Ihnen eine Partie Scrabble duplicate an. Jeder hat die gleichen Buchstaben, und wer die höchste Punktzahl hat, legt sein Wort auf das Referenzbrett.

Italiano :

L’associazione Passe-Temps di Auffay vi invita a una partita di Scarabeo duplicato. Tutti hanno le stesse lettere e chi ottiene il punteggio migliore posiziona la propria parola sul tabellone di riferimento.

Espanol :

La asociación Passe-Temps de Auffay le invita a una partida de Scrabble por duplicado. Todo el mundo tiene las mismas letras, y quien tenga la mejor puntuación coloca su palabra en el tablero de referencia.

