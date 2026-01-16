Scrapbooking Fête des grands-mères Rue Marcel Cachin Domérat

Scrapbooking Fête des grands-mères

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier

Début : 2026-02-21 09:30:00

fin : 2026-02-21 11:30:00

2026-02-21

Découvrez le scrapbooking et profitez-en pour créer le cadeau idéal pour la fête des grands-mères qui approchent à grands pas !

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr

English :

Discover scrapbooking and create the perfect gift for Grandma’s Day, which is just around the corner!

