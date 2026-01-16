Scrapbooking Fête des grands-mères Rue Marcel Cachin Domérat
Scrapbooking Fête des grands-mères Rue Marcel Cachin Domérat samedi 21 février 2026.
Scrapbooking Fête des grands-mères
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 09:30:00
fin : 2026-02-21 11:30:00
Date(s) :
2026-02-21
Découvrez le scrapbooking et profitez-en pour créer le cadeau idéal pour la fête des grands-mères qui approchent à grands pas !
.
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover scrapbooking and create the perfect gift for Grandma’s Day, which is just around the corner!
L’événement Scrapbooking Fête des grands-mères Domérat a été mis à jour le 2026-01-16 par Montluçon Tourisme