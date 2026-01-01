Scrapbooking  7 rue des intimes Istres

Scrapbooking

Jeudi 15 janvier 2026 de 14h à 17h. 7 rue des intimes 04 90 50 67 01 Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 14:00:00

fin : 2026-01-15 17:00:00

Date(s) :

2026-01-15

Découverte de la machine de découpe “ScanNcut” avec réalisation d’un objet en papier.

Présentation de documents sur le thème des arts décoratifs et loisirs. Pour aider les participants, des modèles sont exposés avec des tutoriels.

En partenariat avec le Centre Social et d’Animation Pierre Miallet .

7 rue des intimes 04 90 50 67 01 Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 50 52 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the ScanNcut? cutting machine and create a paper object.

L’événement Scrapbooking Istres a été mis à jour le 2025-12-29 par Office de Tourisme d’Istres