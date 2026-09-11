Scrapbooking Médiathéque d’ Entressen Istres

Informations pratiques

Istres

Scrapbooking

Jeudi 17 septembre 2026 de 14h à 17h. Médiathéque d’ Entressen Entressen Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 14:00:00

fin : 2026-09-17 17:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Au cours de cet atelier d’art décoratif vous allez concevoir une carte aquarelle brodée.

Pour aider les participants, des notions de base et différentes techniques seront expliquées de façon ludique. Des modèles seront également exposés avec des tutoriels, ainsi qu’une présentation de documents sur le thème des arts décoratifs et de loisirs.



En partenariat avec le Centre Social et d’Animation Pierre Miallet. .

Médiathéque d’ Entressen Entressen Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 50 52 65

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English :

During this decorative arts workshop, you will create an embroidered watercolor card.

L’événement Scrapbooking Istres a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme d’Istres