Scrapbooking Maison Royale Pesmes
Scrapbooking Maison Royale Pesmes mercredi 18 février 2026.
Scrapbooking
Maison Royale 16 Avenue Jacques Prévost Pesmes Haute-Saône
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 15:00:00
fin : 2026-02-18 17:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Les créations d’Alex organise un atelier de Scrapbooking à La Maison Royale de Pesmes. .
Maison Royale 16 Avenue Jacques Prévost Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 23 23 lamaisonroyaledepesmes@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Scrapbooking
L’événement Scrapbooking Pesmes a été mis à jour le 2026-02-10 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY