SCRAP’bulles en Champagne Œuilly

SCRAP’bulles en Champagne

Salle polyvalente Œuilly Marne

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

2025-11-15 2025-11-16

Tout public

Rendez-vous les samedi 15 et dimanche 16 novembre 2025 à Oeuilly pour une journée 100% scrapbooking vente de matériels neufs ou d’occasion, ateliers, crop… mais aussi pour les épicuriens, atelier dégustation de champagnes, le samedi dès 19h15 !

***Buvette & petite restauration sur place*** .

Salle polyvalente Œuilly 51480 Marne Grand Est mairie.oeuilly@wanadoo.fr

