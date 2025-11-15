SCRAP’bulles en Champagne Œuilly
Salle polyvalente Œuilly Marne
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
2025-11-15 2025-11-16
Tout public
Rendez-vous les samedi 15 et dimanche 16 novembre 2025 à Oeuilly pour une journée 100% scrapbooking vente de matériels neufs ou d’occasion, ateliers, crop… mais aussi pour les épicuriens, atelier dégustation de champagnes, le samedi dès 19h15 !
***Buvette & petite restauration sur place*** .
Salle polyvalente Œuilly 51480 Marne Grand Est mairie.oeuilly@wanadoo.fr
