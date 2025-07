Scrapper – Ciné en plein air – Festival Aux heures d’été Berge Sellier Goudy Nantes

Scrapper – Ciné en plein air – Festival Aux heures d’été Berge Sellier Goudy Nantes mercredi 23 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-23 22:15 –

Gratuit : oui Tout public

Projection en plein air : « Scrapper » de Charlotte Regan(Royaume Uni – 2024) – 1h25 – en VO sous-titrée en français Dans la banlieue de Londres, Georgie, 12 ans, vit seule depuis la mort de sa mère. Elle évite les travailleurs sociaux, prétend vivre avec un oncle, gagne de l’argent en faisant un trafic de vélo avec son ami Ali. Cet équilibre fonctionne jusqu’à l’arrivée de Jason, un jeune homme qu’elle ne connaît pas et se présentant comme étant son père. En digne héritière de Ken Loach, Charlotte Reagan signe un premier film touchant porté par l’interprétation remarquable de la jeune Lola Campbell. Avec Harris Dickinson, Lola Campbell, Alin Uzun Séance sous-titrée pour personnes sourdes et malentendantes La séance est précédée d’une présentation du film par Alexis Thébaudeau, spécialiste cinéma. Dans le cadre du festival des cultures d’ici et d’ailleurs, Aux heures d’été

Berge Sellier Goudy Nantes Sud Nantes 44200