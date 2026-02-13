SCRATCH MASSIVE, Le Rocher de Palmer, Cenon

SCRATCH MASSIVE Samedi 14 février, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Plein : 26€ | Tarif Abonné.e : 23€ | Tarif Infidèle : 24€ | Tarif PMR/PSH : 24€ | Enfants de moins de 12 ans : 6€ | Carte Jeune Bdx Métropole 1 achetée – la même offerte : 26€

Début : 2026-02-14T20:30:00+01:00 – 2026-02-14T23:30:00+01:00

Fin : 2026-02-14T20:30:00+01:00 – 2026-02-14T23:30:00+01:00

Fondé au début des années 2000 par Maud Geffray et Sébastien Chenut, Scratch Massive s’est imposé comme une figure majeure du genre. Le duo développe un univers sombre, sensuel et mélancolique, nourri d’influences rock, new wave et cinématographiques. Très tôt remarqués pour leur singularité, ils multiplient les collaborations marquantes avec des artistes comme Jeanne Added, Phoebe Killdeer ou Koudlam, tout en signant des remixes et des bandes originales pour le cinéma, notamment pour la cinéaste Zoe Cassavetes. Sur scène, Scratch Massive livre des performances intenses et habitées, où la musique devient expérience sensorielle totale. Après quatre albums studio remarqués, ils sortent un nouvel opus : Nox Anima, un nouveau chapitre nocturne et introspectif, fidèle à leur identité et résolument contemporain. Une traversée enfiévrée de la cold wave aux images évocatrices et enivrantes.

Dernier album : Nox Anima, 2025, bORDEL Records

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/scratch-massive-14022026-1930 »}]

‎À la croisée de la techno, de la pop et de la cold wave, Scratch Massive façonne depuis des années une électro française intense et épique, portée par des concerts puissants et immersifs. Electro France