SCREEN TEST+ BENETT KIOSQ Saint-Nazaire

SCREEN TEST+ BENETT Vendredi 28 novembre, 21h45 KIOSQ Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T21:45:00 – 2025-11-28T23:50:00

Fin : 2025-11-28T21:45:00 – 2025-11-28T23:50:00

KIOSQ 37 avenue de la République, 44600 Saint Nazaire Saint-Nazaire 44600 Toutes-Aides Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 01 92 32 https://www.lekiosq.fr/?fbclid=IwY2xjawNLADlleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBXbEd1Nmh6Um4xNklnanliAR4vK4O1NWw4AAkIOsqJLDpxKY8LWKHFCMuwlb-dPQuqoGYlDiNoIWp3zuZUlg_aem_EIPqpFxABhWI-qME3Y1OoQ https://www.instagram.com/le.kiosq/;https://www.facebook.com/le.kiosq/?locale=fr_FR Café / Bar / Live Club

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Live Pop electronic