[SCROLL !] Créé ton monde miniature, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

[SCROLL !] Créé ton monde miniature Samedi 14 mars, 10h15 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Samedi 14 mars 10h15

Nous ne voyons pas les mêmes choses si on est une fourmi ou un humain ! Petits et grands, venez découvrir le travail sculptural mêlant impression 3D et des végétaux de l’artiste Claire Sauvaget. Découvrez l’impression 3D et créez votre propre monde miniature à partir des végétaux.

Médiathèque José Cabanis – pôle Art (3e étage)

Durée : 3h

Sur inscription

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

