[SCROLL !] Dans les coulisses de L’Odyssée des Graines, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Samedi 14 mars 15h

Découvrez L’odyssée des graines de l’autrice et illustratrice Cruschiform, un magnifique album où le regard émerveillé de l’artiste invite le lecteur à redécouvrir le monde végétal et à l’admirer pour mieux le protéger.

Elle vous fera entrer dans les coulisses de la fabrication de son livre pour en comprendre les différentes étapes et outils numériques utilisés.

Médiathèque José Cabanis – pôle Jeunesse (niveau –1)

Cruschiform est autrice-illustratrice. Ses illustrations, aux lignes très contemporaines ont conquis en une quinzaine d’années nombre de grandes marques internationales, d’institutions et de magazines culturels. Dans ses albums illustrés, elle fait dialoguer texte et image avec finesse et poésie afin de questionner notre regard sur le monde. Elle a notamment réalisé l’ouvrage plusieurs fois primé, Colorama, Imagier des nuances de couleurs, paru aux éditions Gallimard en 2017, Il était une forme chez Maison Georges en 2021, et dernièrement L’Odyssée des graines, chez Gallimard.

Découvrez l’exposition « L’odyssée des graines, le génie de la nature illustré par Cruschiform » exposée du 4 février au 31 mai 2026 au Muséum de Toulouse.

L’exposition met ainsi à l’honneur les illustrations de l’artiste Cruschiform.

Retrouvez aussi son travail aux Jardins du Muséum à Borderouge du 7 février au 31 mai.

